Карл-Энтони Таунс сбросил 22 кг после заражения коронавирусом

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс рассказал, как перенёс коронавирус.
«Мне не раз казалось, что это слишком. Помню, как у меня была высокая температура. Кроме того, я похудел на 22 килограмма. А ведь я был таким же большим, как Д'Анджело Расселл», — приводит слова Таунса Sports Illustrated.
Фото доступно в «Инстаграме» Карла-Энтони Таунса.
Таунс провел шесть сезонов за «Миннесоту», в течение которых только один раз участвовал в плей-офф. Контракт 25-летнего центрового рассчитан до 2024 года, Таунс получает более $ 30 млн в год.
Ранее стала известна причина, по которой «Миннесота Тимбервулвз» уволила Герссона Росаса с поста президента по баскетбольным операциям. 43-летний специалист трудился в клубе с мая 2019 года, ранее он успел поработать в «Даллас Маверикс» и «Хьюстон Рокетс».
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