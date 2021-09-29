Кевин Дюрант пытается уговорить Кайри Ирвинга вакцинироваться от коронавируса

Лидер клуба «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант предпринимает попытки уговорить партнёра по команде, Кайри Ирвинга, пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает Yahoo Sports.



По сведениям источника, шансы, что попытки Дюранта склонить Ирвинга к вакцинации окажутся успешными, вполне велики.



Примерно 50-60 игроков НБА до сих пор остаются невакцинированными перед стартом тренировочного лагеря. Ирвинг и форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс рискуют пропустить все домашние матчи своих команд из-за ограничений, которые ввели власти Нью-Йорка и Сан-Франциско. Единственный способ обойти ограничение — получить исключение по медицинским или религиозным причинам.

Ранее сообщалось, что атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил не собирается делать прививку от коронавируса, поскольку не верит в её пользу.