«Енисей» проиграл «Хапоэлю» в квалификации Кубка Европы ФИБА

Красноярский «Енисей» потерпел поражение от израильского «Хапоэля» (Хайфа) в полуфинале квалификационного раунда Кубка Европы ФИБА. Встреча закончилась со счётом 80:85 (18:21, 19:14, 19:18, 24:32).

Первая четверть прошла в равной борьбе, в которой чуть сильнее оказались баскетболисты «Хапоэля». Во втором игровом отрезке «Енисей» заметно прибавил и вырвался вперёд в счёте. Третью четверть тоже выиграли баскетболисты «Енисея», увеличив отрыв на одно очко. Однако решающей стала заключительная четверть — в ней израильский клуб сумел не только отыграться, но и переломить исход в свою сторону.

В составе «Енисея» 22 очка набрал Бринтон Лемар. У «Хапоэля» 17 очков на счету Амита Симхона, дабл-дабл из 12 очков и 13 передач оформил Грегори Варгас.