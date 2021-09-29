«Енисей» проиграл «Хапоэлю» в квалификации Кубка Европы ФИБА
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Красноярский «Енисей» потерпел поражение от израильского «Хапоэля» (Хайфа) в полуфинале квалификационного раунда Кубка Европы ФИБА. Встреча закончилась со счётом 80:85 (18:21, 19:14, 19:18, 24:32).
Первая четверть прошла в равной борьбе, в которой чуть сильнее оказались баскетболисты «Хапоэля». Во втором игровом отрезке «Енисей» заметно прибавил и вырвался вперёд в счёте. Третью четверть тоже выиграли баскетболисты «Енисея», увеличив отрыв на одно очко. Однако решающей стала заключительная четверть — в ней израильский клуб сумел не только отыграться, но и переломить исход в свою сторону.
В составе «Енисея» 22 очка набрал Бринтон Лемар. У «Хапоэля» 17 очков на счету Амита Симхона, дабл-дабл из 12 очков и 13 передач оформил Грегори Варгас.
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