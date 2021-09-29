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Экс-тренер «Голден Стэйт»: Майкл Джордан набирал бы 40 очков в современной НБА

Экс-тренер «Голден Стэйт»: Майкл Джордан набирал бы 40 очков в современной НБА
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Бывший тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Марк Джексон выразил уверенность, что легендарный Майкл Джордан сумел бы доминировать даже в нынешней НБА. Специалист отметил, что Джордан набирал бы по 40 очков за матч.

«В современном баскетболе Джордан набирал бы столько очков за игру, сколько сам захотел бы. 40? Ну да, в этом нет никаких сомнений. Даже не обладая полным игровым арсеналом Майкла, нынешние баскетболисты набирают по 30-35 очков. При всём уважении к ним», — рассказал Джексон в подкасте Шэннона Шарпа.

Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.

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