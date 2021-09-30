Димитрис Итудис высказался о назначении в сборную Греции, которое не согласовали с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал информацию о своём назначении в сборную Греции. Специалист подчеркнул, что последнее слово остаётся за «армейским» клубом.
«Работа в сборной Греции — огромная честь. Я был рад услышать позицию нового президента греческой федерации баскетбола, он верит, что баскетбол объединяет людей. Разумеется, я бы очень хотел поработать с национальной командой. Но тут есть и третья сторона. Последнее слово тут в любом случае будет за ЦСКА, который является моим работодателем», — приводит слова Итудиса Gazzetta.
Сборная Греции сыграет на чемпионате Европы в одной группе с Италией, Хорватией, Украиной, Великобританией и Эстонией.
Прежний наставник сборной Греции Рик Питино покинул сборную после поражения от Чехии в финале олимпийской квалификации в Канаде.
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