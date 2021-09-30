Гомельский сделал прогноз на первые матчи ЦСКА, «Реала», «Монако» и «Баварии» в Евролиге

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился ожиданиями от матчей первого тура регулярного чемпионата Евролиги.



«Монако» победит. У «Панатинаикоса» разброд и шатание. Я не уверен в победе ЦСКА. «Милан» хорош и играет дома. «Маккаби» без Жижича будет иметь проблемы с «Баварией», но выиграет. А «Реал» проиграет «Эфесу», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.



Первые матчи Евролиги состоятся уже сегодня, 30 сентября.



«Финал четырёх» Евролиги-2022 пройдёт в Берлине. Решающая стадия Евролиги состоится 27-29 мая в немецкой столице. Ранее «Финал четырёх» Евролиги проходил в Берлине в 2009 и 2016 годах.



Ранее Гомельский поделился мыслями о командах, которые могут стать победителями регулярного чемпионата Евролиги. По мнению Гомельского, на это способны «Милан» и «Барселона».

Новость по теме Гомельский назвал двух вероятных победителей регулярки Евролиги. Это не ЦСКА