Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шакил О'Нил назвал легендарного игрока, который перестал быть его кумиром

Шакил О'Нил назвал легендарного игрока, который перестал быть его кумиром
Комментарии

Знаменитый баскетболист Шакил О`Нил рассказал, как легендарный Патрик Юинг перестал быть его кумиром.

«Моего кумира в школе, конечно, звали Патрик Юинг. Я считал, что он просто сумасшедший, фантастический игрок. Но потом, когда впервые я играл против него, мне удалось его заблокировать. И я подумал: „Господи, он больше не бог!“», — рассказал О`Нил в подкасте Big Podcast with Shaq.

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

Ранее О'Нил назвал звезду НБА, которая всё делает неправильно.

Новость по теме
Шакил О'Нил назвал звезду НБА, которая всё делает неправильно
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021