Шакил О'Нил назвал легендарного игрока, который перестал быть его кумиром

Знаменитый баскетболист Шакил О`Нил рассказал, как легендарный Патрик Юинг перестал быть его кумиром.



«Моего кумира в школе, конечно, звали Патрик Юинг. Я считал, что он просто сумасшедший, фантастический игрок. Но потом, когда впервые я играл против него, мне удалось его заблокировать. И я подумал: „Господи, он больше не бог!“», — рассказал О`Нил в подкасте Big Podcast with Shaq.



О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.



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