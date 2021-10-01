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Майк Джеймс высказался о расторжении контракта с ЦСКА

Майк Джеймс высказался о расторжении контракта с ЦСКА
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Американский разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс поделился мыслями о завершении сотрудничества с ЦСКА.

«У меня осталось много друзей в ЦСКА. Со многими из них, думаю, у меня сохранятся хорошие отношения. Конечно, грустно, что всё закончилось именно так. Вся ответственность лежит на игроке, но я могу принять это как мужчина. Сейчас нужно просто идти вперёд и стараться делать хорошие вещи в будущем.

Как можно было разрешить такую ситуацию? Не знаю. Нет правильного или неправильного ответа. Нельзя придавать слишком большого значения игроку или команде. Всё очень индивидуально. Но мы пришли к соглашению, и это лучшее, что можно было сделать», — сказал Джеймс в интервью на канале BasketNews в YouTube.

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