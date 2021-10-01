Майкл Джордан назвал самый сложный вид спорта
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Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Майкл Джордан поделился мнением о самом сложном виде спорта. Таковым, как считает Майкл, является гольф.
«Я начал играть в гольф, потому что, на мой взгляд, это самый сложный вид спорта. В баскетболе я всегда могу что-то противопоставить оппоненту. Но гольф похож на игру перед зеркалом. Необходимо постоянно бороться с собой — только так можно достичь совершенства. Каждый замах, каждый удар имеют значение.
Этот спорт поддерживает меня в здравом уме. Теперь, когда у меня больше нет баскетбола, у меня есть гольф. Это спорт просто сводит меня с ума!» — сказал Джордан во время беседы с разыгрывающим клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри.
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