Стало известно, сколько времени пропустит центровой ЦСКА Милутинов

Центровой ЦСКА Никола Милутинов травмировал колено и пропустит в общей сложности от трёх до четырёх недель. Об этом сообщает Eurohoops.

«По возвращении в Москву баскетболист прошёл обследование, которое выявило частичное повреждение внутренней боковой связки левого колена. Никола остаётся вне игры, ему предстоит курс консервативной терапии на базе клуба», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.



Милутинов получил травму вчера, 30 сентября, уже на третьей минуте гостевого матча первого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом».



Напомним, Никола пропустил вторую часть сезона-2020/2021 из-за травмы спины, полученной в матче с «Баварией» в январе. Игрок перенёс операцию и восстанавливался примерно полгода. В сентябре Никола помог ЦСКА выиграть Суперкубок Единой лиги ВТБ и был включён в символическую пятёрку турнира.