Чемпион Евролиги забил 117 трёхочковых подряд. Видео

Французский атакующий защитник клуба «Анадолу Эфес» Родриг Бьёбуа провёл крайне впечатляющую серию во время тренировки. Игрок забил 117 трёхочковых бросков подряд. Соответствующее видео было размещено в клубном канале «Эфеса» в YouTube.

Посмотреть видеозапись можно на официальном канале «Анадолу Эфес» в YouTube.

Бьёбуа успел поиграть в НБА. С 2009-й по 2013-й игрок выступал за «Даллас Маверикс». В 2011 году стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. В 2021 году стал чемпионом Евролиги в составе своей нынешней команды.



Ранее главный тренер «Эфеса» Эргин Атаман прокомментировал поражение своей команды в первом матче сезона Евролиги с мадридским «Реалом» — 69:82 (15:32, 20:18, 13:18, 21:14).