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Чемпион Евролиги забил 117 трёхочковых подряд. Видео

Чемпион Евролиги забил 117 трёхочковых подряд. Видео
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Французский атакующий защитник клуба «Анадолу Эфес» Родриг Бьёбуа провёл крайне впечатляющую серию во время тренировки. Игрок забил 117 трёхочковых бросков подряд. Соответствующее видео было размещено в клубном канале «Эфеса» в YouTube.

Посмотреть видеозапись можно на официальном канале «Анадолу Эфес» в YouTube.

Бьёбуа успел поиграть в НБА. С 2009-й по 2013-й игрок выступал за «Даллас Маверикс». В 2011 году стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. В 2021 году стал чемпионом Евролиги в составе своей нынешней команды.

Ранее главный тренер «Эфеса» Эргин Атаман прокомментировал поражение своей команды в первом матче сезона Евролиги с мадридским «Реалом» — 69:82 (15:32, 20:18, 13:18, 21:14).

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