Журналистка ESPN раскрыла новые подробности о знаменитой «гриппозной игре» Майкла Джордана

Журналистка ESPN Холли Роу представила подробности знаменитого пятого матча финала НБА сезона-1996/1997, в котором встречались «Чикаго Буллз» и «Юта Джаз». Перед матчем игрок «Буллз» Майкл Джордан сильно заболел, но сумел принять участие во встрече (набрал 39 очков и помог команде победить 90:86), впоследствии получившей название «гриппозная игра» из-за характерных симптомов Майкла. Затем, однако, утверждалось, что причиной недомогания Джордана стал вовсе не грипп, а пищевое отравление пиццей.



«Многие пытались понять, почему Майкл Джордан заболел. Майкл взял еду со стола работников телевдения, и я делала то же самое. Я смотрела документальный сериал «Последний танец». Знаю, что у Майкла есть версия об этой доставленной таинственной пицце. Однако я почти уверена, что он тогда отравился из-за того, что взял еду со столика обслуживающего персонала арены «Дельта Центр»», — сказала Роу в интервью.