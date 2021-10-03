Шакил О'Нил пришёл на матч женской НБА в оскорбительной для Чарльза Баркли футболке

Четырёхкратный чемпион НБА Шакил О`Нил посетил матч женской Национальной баскетбольной ассоциации, надев футболку, рисунком на которой поддел бывшего игрока, а ныне эксперта Чарльза Баркли.



На принте футболки изображается боксёрский поединок между Шакилом и Чарльзом, а точнее его финальная стадия, где нокаутированный Баркли лежит на ринге, а О`Нил, оказавшийся победителем противостояния, стоит над ним.

Фото можно посмотреть на странице NBA on TNT в «Твиттере».

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.