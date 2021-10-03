Кайри Ирвинг, Бен Симмонс и Эндрю Уиггинс могут быть оштрафованы на сумму более $ 15 млн

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг, форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс, а также Бен Симмонс из «Филадельфии Сиксерс» могут быть оштрафованы в общей сложности на сумму более $ 15 млн.



Симмонс отказался приезжать в тренировочный лагерь клуба, а Ирвинг и Уиггинс не желают проходить вакцинацию от коронавируса. Это и может стать причиной таких крупных штрафных санкций.



События могут произойти таким образом, если Кайри и Эндрю до конца сезона не смогут посещать домашние матчи своих команд, а Симмонс пропустит весь сезон.

Фотографию можно посмотреть на странице basketballforever в «Инстаграме».

Ранее владелец «Бруклина» Джо Цай прокомментировал нежелание Ирвинга проходить вакцинацию от коронавируса.