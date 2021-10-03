Гомельский назвал 4 тренеров, работу которых воспринимал с восхищением

Известный комментатор Владимир Гомельский рассказал, какой стиль баскетбола предпочитает больше: атакующий или оборонительный, а также сообщил, игровая философия каких тренеров ему импонирует.



«Я с восхищением воспринимал работу Фила Джексона в «Чикаго», Пэта Райли в «Майами», Желько Обрадовича в «Пао», Этторе Мессины в ЦСКА. Из тренеров, которые работали ранее, я внимательно следил за работой Кондрашина, Николича, Жеравицы, Рубино, Найта и, естественно, Гомельского», — написал Владимир на своём официальном сайте.



Ранее Гомельский ответил на реплику одного из пользователей, предложившего ЦСКА отказаться от центрового Джоэла Боломбоя, который, по его мнению, не справляется со своими обязанностями.

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