Гомельский отреагировал на мнение, что ЦСКА нужно отказаться от Джоэла Боломбоя

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на реплику пользователя, предложившего ЦСКА отказаться от Джоэла Боломбоя, который, по его мнению, не справляется со своими обязанностями.
«Позволю себе не согласиться с вашим мнением. Джоэл Боломбой прибавляет от сезона к сезону, обладает уникальными физическими данными. Отказываться от такого игрока, как мне кажется, ошибочно», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Ранее Гомельский прокомментировал поражение, которое потерпел ЦСКА в матче первого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом» (74:84). В этом матче, напомним, травму получил центровой красно-синих Никола Милутинов.
Как оказалось впоследствии, игрок травмировал колено и пропустит в общей сложности от трёх до четырёх недель.
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