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Гомельский отреагировал на мнение, что ЦСКА нужно отказаться от Джоэла Боломбоя

Гомельский отреагировал на мнение, что ЦСКА нужно отказаться от Джоэла Боломбоя
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Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на реплику пользователя, предложившего ЦСКА отказаться от Джоэла Боломбоя, который, по его мнению, не справляется со своими обязанностями.

«Позволю себе не согласиться с вашим мнением. Джоэл Боломбой прибавляет от сезона к сезону, обладает уникальными физическими данными. Отказываться от такого игрока, как мне кажется, ошибочно», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее Гомельский прокомментировал поражение, которое потерпел ЦСКА в матче первого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом» (74:84). В этом матче, напомним, травму получил центровой красно-синих Никола Милутинов.

Как оказалось впоследствии, игрок травмировал колено и пропустит в общей сложности от трёх до четырёх недель.

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