Один из главных противников вакцинации в НБА сделал прививку от коронавируса

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс сделал прививку от коронавируса, о чём сообщает в своём «твиттере» инсайдер Шэмс Чарания со ссылкой на главного тренера клуба Стива Керра. Уиггинс был одним из главных противников вакцинации в НБА.
Ранее Национальная баскетбольная ассоциация отклонила запрос Уиггинса об освобождении от вакцинации по религиозным причинам. Игрок не смог бы принимать участие в домашних матчах команды без сделанной прививки. Департамент здравоохранения Сан-Франциско постановил, что невакцинированные лица не могут посещать арену «Чейз Центр», даже если у них есть религиозное или медицинское освобождение.
Уиггинсу грозил штраф в размере 385 тысяч долларов за каждый пропущенный домашний матч, всего ему могло грозить более $ 16 млн штрафа за сезон.
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