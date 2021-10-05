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Эндрю Уиггинс объяснил, почему после долгого сопротивления вакцинировался от COVID-19

Эндрю Уиггинс объяснил, почему после долгого сопротивления вакцинировался от COVID-19
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс рассказал, почему всё-таки сделал прививку от коронавируса. Перед этим игрок долгое время отказывался вакцинироваться.

«Единственными вариантами были вакцинация или отказ играть в НБА. Это было трудное решение. Хочется верить, что в долгосрочной перспективе всё будет хорошо, и через 10 лет я всё ещё буду здоров.

Надеюсь, есть много людей, которые сильнее меня. Надеюсь, они продолжат сражаться, отстаивать то, во что верят, и у них всё получится», — приводит слова Уиггинса ESPN US.

Кроме того, Эндрю признался, что он — единственный член семьи, которому сделали прививку.

Ранее Национальная баскетбольная ассоциация отклонила запрос Уиггинса об освобождении от вакцинации по религиозным причинам. Игрок не смог бы принимать участие в домашних матчах команды без сделанной прививки. Департамент здравоохранения Сан-Франциско постановил, что невакцинированные лица не могут посещать арену «Чейз Центр», даже если у них есть религиозное или медицинское освобождение.

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