Бен Симмонс начал ощущать последствия решения не играть за «Филадельфию»

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс может пересмотреть свою позицию относительно выступлений за команду после штрафа, который он заплатил за пропущенный предсезонный матч. Об этом информирует Philly Voice, ссылаясь на свои источники.



Бену пришлось заплатить клубу около $ 360 000 за пропущенный матч с «Торонто Рэпторс». Сообщается, что после этого Симмонс остро ощутил последствия своего решения. Отметим, что у представителей Бена состоялся диалог с профсоюзом игроков, в ходе которого им дали понять, что они не смогут вернуть деньги, вычитаемые из оклада баскетболиста.



Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. Контракт Симмонса с «Сиксерс» рассчитан до 2025 года.

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