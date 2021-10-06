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Шакил О'Нил рассказал, как Фил Джексон повлиял на его карьеру

Шакил О'Нил рассказал, как Фил Джексон повлиял на его карьеру
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Легендарный баскетболист Шакил О'Нил рассказал, как известный тренер Фил Джексон повлиял на его карьеру.

«Фил всегда говорил мне: «Я не буду тебя спасать. У тебя точность штрафных 2 из 14, но знаешь что? Ты промахиваешься и мы не выигрываем», — вот и всё, что он говорил. Ещё он утверждал, что не будет спасать меня от Hack-A-Shaq, ставя Джона Сэлли. Джексон говорил: «Давай, просто сделай то, о чём мы говорили. Попей немного воды и возвращайся. Мне нужно, чтобы ты снёс этого парня»— рассказал О'Нил в интервью YouTube-каналу Crossover.

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

Ранее Фил Джексон сделал выпад в адрес Кармело Энтони через четыре года после конфликта в «Никс».

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