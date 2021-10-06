Эксперт: Кайри Ирвинга нужно отстранить от всех матчей «Бруклина»

Известный аналитик Крис Бруссард поделился мнением о ситуации с Кайри Ирвингом в «Бруклин Нетс». Звёздного игрока могут отстранить от всех домашних матчей сезона из-за отказа проходить вакцинацию.



«Если Кайри не может присутствовать на тренировках и половине матчей команды, то первым делом приходит мысль об обмене. Напрашивается обмен Ирвинга в «Филадельфию» на Бена Симмонса, хотя мне никогда не нравились переходы внутри дивизионов. В любом случае у этих двух клубов есть проблема, которую они могут решить при помощи сделки друг с другом. Но, как стало известно ранее, Ирвинг готов завершить карьеру, если его обменяют.



Если Ирвинга нельзя обменять, то на месте «Бруклина» я бы освободил Кайри от всех матчей команды, не только домашних. Это было бы такое «коронавирусное освобождение» без вычета зарплаты за пропуск гостевых матчей. Отстранение Ирвинга от всех матчей будет оправданным шагом, команда достаточно хороша, чтобы завоевать титул даже без Кайри», — рассказал Бруссард First Things First.

Новость по теме «Бруклин» принял решение в связи со скандальным поведением Кайри Ирвинга