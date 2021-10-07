Эргин Атаман назвал двух игроков, которые существенно увеличили атакующую мощь ЦСКА
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Главный тренер турецкого «Анадолу Эфес» Эргин Атаман поделился ожиданиями от встречи с московским ЦСКА в Евролиге. Матч пройдёт 8 октября, начало игры — в 20:30 мск.
«Нам предстоит сложный матч с ЦСКА. Подписание Алексея Шведа и Марюса Григониса существенно увеличило атакующую мощь армейцев. Плюс остаются весьма эффективными Уилл Клайберн, Дэниел Хэкетт, Габриэль Лундберг. Вдобавок у них есть броски и мощь Торнике Шенгелии и Йоханнеса Фойгтмана под кольцом.
Травма Крунослава Симона создаёт серьёзную проблему для нашей атакующей системы. Чтобы победить в игре, мы должны повысить надёжность защиты до высочайшего уровня и точно использовать быстрые атаки, притом забирая подборы», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.
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