Шакил О'Нил категорично высказался о Джоэле Эмбииде
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Знаменитый в прошлом баскетболист Шакил О`Нил поделился мнением о центровом «Филадельфии Сиксерс» Джоэле Эмбииде, прокомментировав, в частности, его желание поработать над трёхочковыми бросками.
«Здорово. Надеюсь, это сработает. Удачи ему. Особенно в матчах с такими командами, как «Бруклин» и «Милуоки». Когда действительно идёт, это работает, но каков будет план, если игра будет не клеиться?» — сказал О`Нил во время интервью на Sports Illustrated.
Шакил также высказал мнение, что Эмбиида нельзя называть доминирующим игроком.
«Да, он неплох. Действительно неплох. Но я бы не стал использовать слово на букву «д», — добавил Шакил.
Ранее О'Нил рассказал, как известный тренер Фил Джексон повлиял на его карьеру.
Новость по темеШакил О'Нил рассказал, как Фил Джексон повлиял на его карьеру
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