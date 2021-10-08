Шакил О'Нил категорично высказался о Джоэле Эмбииде

Знаменитый в прошлом баскетболист Шакил О`Нил поделился мнением о центровом «Филадельфии Сиксерс» Джоэле Эмбииде, прокомментировав, в частности, его желание поработать над трёхочковыми бросками.



«Здорово. Надеюсь, это сработает. Удачи ему. Особенно в матчах с такими командами, как «Бруклин» и «Милуоки». Когда действительно идёт, это работает, но каков будет план, если игра будет не клеиться?» — сказал О`Нил во время интервью на Sports Illustrated.



Шакил также высказал мнение, что Эмбиида нельзя называть доминирующим игроком.



«Да, он неплох. Действительно неплох. Но я бы не стал использовать слово на букву «д», — добавил Шакил.

Ранее О'Нил рассказал, как известный тренер Фил Джексон повлиял на его карьеру.