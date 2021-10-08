Итудис: ЦСКА играет против действующего чемпиона, так что это сложная игра по умолчанию

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис поделился мыслями о предстоящем матче с «Анадолу Эфесом» в регулярном чемпионате Евролиги. Встреча пройдёт сегодня, 8 октября. Начало — в 20:30 мск.



«Мы играем против действующего чемпиона, так что это сложная игра по умолчанию. Команда «Эфес» работает вместе более трёх лет, у них есть новые игроки, так что перед нами стоит трудная задача», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.



«Мы точно готовы. Знаем, что идём на эту игру готовыми к бою. Мы упорно тренировались, рассчитываем реабилитироваться после нашего поражения в первом туре и знаем, что они тоже готовы к бою. Мы должны придерживаться своего плана на игру, показывать баскетбол ЦСКА и выкладываться на полную. После травмы Николы мы знаем, что должны сыграть лучше обычного, особенно я и другие «большие», которые играют на позиции пятого номера. Я приложу дополнительные энергию и усилия, чтобы потеря Нико меньше повлияла на происходящее», — высказался центровой красно-синих Джоэл Боломбой.

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