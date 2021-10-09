Мейерс Леонард: моей жене говорили: «Не выходи из дома, а то мы тебя изнасилуем»

Бывший центровой «Майами Хит» Мейерс Леонард рассказал, как после инцидента с антисемитскими высказываниями ему и его жене Эль стали поступать угрозы.

«Мне не нужно сострадание, но было очень непросто. Нам угрожали смертью, а жене говорили: «Не выходи из дома, а то мы тебя изнасилуем». Это было тяжело.

На самом деле трудно обо всём этом говорить, но со временем я наконец смог прийти в себя», — сказал Леонард в интервью TMZ Sports.



В марте 2021 года Леонард оказался в центре скандала — на видео стрима можно было услышать, как Мейерс многократно использует нецензурную лексику, а также употребляет уничижительное сленговое обозначение людей еврейской национальности.



Вскоре после этого он потерял место в НБА — сначала «Майами» обменял Леонарда в «Оклахома-Сити», а затем «Тандер» отчислили центрового.