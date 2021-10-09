Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мейерс Леонард: моей жене говорили: «Не выходи из дома, а то мы тебя изнасилуем»

Мейерс Леонард: моей жене говорили: «Не выходи из дома, а то мы тебя изнасилуем»
Комментарии

Бывший центровой «Майами Хит» Мейерс Леонард рассказал, как после инцидента с антисемитскими высказываниями ему и его жене Эль стали поступать угрозы.

«Мне не нужно сострадание, но было очень непросто. Нам угрожали смертью, а жене говорили: «Не выходи из дома, а то мы тебя изнасилуем». Это было тяжело.

На самом деле трудно обо всём этом говорить, но со временем я наконец смог прийти в себя», — сказал Леонард в интервью TMZ Sports.

В марте 2021 года Леонард оказался в центре скандала — на видео стрима можно было услышать, как Мейерс многократно использует нецензурную лексику, а также употребляет уничижительное сленговое обозначение людей еврейской национальности.

Вскоре после этого он потерял место в НБА — сначала «Майами» обменял Леонарда в «Оклахома-Сити», а затем «Тандер» отчислили центрового.

Новость по теме
«Голден Стэйт» дожал «Лейкерс» благодаря блестящей игре Карри, «Бруклин» сломил «Милуоки»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021