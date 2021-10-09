Димитрис Итудис объяснил трансфер Кеннета Фарида в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал переход американского центрового Кеннета Фарида, признавшись, что красно-синие вели с ним переговоры ещё в прошлом сезоне. С армейцами Фарид подписал контракт на два месяца с опцией продления до конца сезона.



«Мы внимательно следим за рынком, у нас оставалось два свободных места в составе. Фарид известен своей агрессивностью в обороне, на подборах и в остальном. Он добавит нам энергии и энтузиазма. Хотя он многого добился в жизни, в его душе остаются рвение и состязательность.

Мы также много говорили с ним в прошлом сезоне, он был на нашем радаре, но тогда перехода не произошло. Приветствуем Кеннета в нашем клубе, он знает свои обязательства. С интересом ждём возможности поработать вместе», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.