Стивен Эй Смит назвал топ-5 игроков всех времён

Известный телеведущий Стивен Эй Смит представил свой список пятёрки сильнейших баскетболистов НБА всех времён. Свой топ Стивен Эй Смит опубликовал в «Твиттере».



Примечательно, что телеведущий не включил в список легендарного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, что вызвало волну негодования болельщиков в социальных сетях.



В список Смита вошли Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Карим Абдул-Джаббар, Билл Расселл и Мэджик Джонсон.

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «твиттере» Стивена Эй Смита.



Ранее Стивен Эй Смит объяснил, почему баскетболист Майкл Джордан является величайшим спортсменом всех времён. Эксперт сравнивал Джордана с игроком в американский футбол Томом Брэди.