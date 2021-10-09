Стивен Эй Смит назвал топ-5 игроков всех времён
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Известный телеведущий Стивен Эй Смит представил свой список пятёрки сильнейших баскетболистов НБА всех времён. Свой топ Стивен Эй Смит опубликовал в «Твиттере».
Примечательно, что телеведущий не включил в список легендарного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, что вызвало волну негодования болельщиков в социальных сетях.
В список Смита вошли Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Карим Абдул-Джаббар, Билл Расселл и Мэджик Джонсон.
Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «твиттере» Стивена Эй Смита.
Ранее Стивен Эй Смит объяснил, почему баскетболист Майкл Джордан является величайшим спортсменом всех времён. Эксперт сравнивал Джордана с игроком в американский футбол Томом Брэди.
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