Стивен Эй Смит выбрал величайшего между Майклом Джорданом и Томом Брэди

Телеведущий Стивен Эй Смит объяснил, почему баскетболист Майкл Джордан является величайшим спортсменом всех времён. Эксперт сравнивал Джордана с игроком в американский футбол Томом Брэди.



«Когда я изучал статистику, в активе Брэди было участие в десяти Супербоулах, три из которых были проиграны. Разумеется, Том Брэди — феноменальный игрок, величайший из квотербеков. Но, если мы говорим о самом великом спортсмене в истории, я напомню вам о Майкле Джордане. Величайшем баскетболисте, оккупировавшем вершину горы Рашмор. Шестикратный чемпион, шестикратный MVP финала — его нельзя было превзойти в борьбе за титул, он никогда не проигрывал в финальных сериях. Даже до седьмого матча дело не доводил.



Если вновь говорить о Брэди, его главный недостаток — три упущенных чемпионства. Однажды в Супербоуле его превзошёл запасной квотербек», — цитирует Смита Clutch Points.



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