Звёзды НБА отреагировали на бой Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера

Многие звёздные игроки Национальной баскетбольной ассоциации прокомментировал исход боя, в ходе которого встречались 35-летний американский экс-чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер и 33-летний непобеждённый представитель Великобритании Тайсон Фьюри. Поединок состоялся в ночь на 10 октября мск. Фьюри праздновал победу нокаутом в 11-м раунде. Соответствующие комментарии баскетболисты оставляли у себя в «твиттере».
«Спокойной ночи, Уайлдер. Цыганский король — просто вау», — написал центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид.
«Просто классика! Круто», — отреагировал на поединок форвард клуба «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав.
«Классика», — был краток центровой «Сакраменто Кингз» Тристан Томпсон.
«Отличный бой», — подметил бывший форвард «Чикаго Буллз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и ряда других команд НБА Метта Уорлд Пис.
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