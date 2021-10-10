Звёзды НБА отреагировали на бой Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера

Многие звёздные игроки Национальной баскетбольной ассоциации прокомментировал исход боя, в ходе которого встречались 35-летний американский экс-чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер и 33-летний непобеждённый представитель Великобритании Тайсон Фьюри. Поединок состоялся в ночь на 10 октября мск. Фьюри праздновал победу нокаутом в 11-м раунде. Соответствующие комментарии баскетболисты оставляли у себя в «твиттере».



«Спокойной ночи, Уайлдер. Цыганский король — просто вау», — написал центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид.



«Просто классика! Круто», — отреагировал на поединок форвард клуба «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав.



«Классика», — был краток центровой «Сакраменто Кингз» Тристан Томпсон.



«Отличный бой», — подметил бывший форвард «Чикаго Буллз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и ряда других команд НБА Метта Уорлд Пис.