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Звёзды НБА отреагировали на бой Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера

Звёзды НБА отреагировали на бой Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера
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Многие звёздные игроки Национальной баскетбольной ассоциации прокомментировал исход боя, в ходе которого встречались 35-летний американский экс-чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер и 33-летний непобеждённый представитель Великобритании Тайсон Фьюри. Поединок состоялся в ночь на 10 октября мск. Фьюри праздновал победу нокаутом в 11-м раунде. Соответствующие комментарии баскетболисты оставляли у себя в «твиттере».

«Спокойной ночи, Уайлдер. Цыганский король — просто вау», — написал центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид.

«Просто классика! Круто», — отреагировал на поединок форвард клуба «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав.

«Классика», — был краток центровой «Сакраменто Кингз» Тристан Томпсон.

«Отличный бой», — подметил бывший форвард «Чикаго Буллз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и ряда других команд НБА Метта Уорлд Пис.

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