Опубликовано редкое старое фото Леброна Джеймса и Майкла Джордана

Аккаунт Hoops Nostalgia опубликовал в «Твиттере» редкое старое фото Леброна Джеймса и Майкла Джордана. Как сообщается, фотография была сделана в 2007 году во время Матча всех звёзд.
Посмотреть фото можно в «твиттере» Hoops Nostalgia.
Джеймс является единственным действующим баскетболистом НБА, заработавшим $ 1 млрд. С тех пор как он был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн официального оклада и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа. Из завершивших карьеру баскетболистов Майкл Джордан заработал $ 2 млрд.
Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.
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