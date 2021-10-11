Нандо Де Коло потроллил свою жену-испанку после победы Франции в финале Лиги наций

Разыгрывающий турецкого «Фенербахче» Нандо Де Коло пошутил над своей женой-испанкой после победы Франции в финале футбольной Лиги наций. Напомним, французы победили испанцев со счётом 2:1.



«Что скажешь? Спокойной ночи», — написал Де Коло в «твиттере», обращаясь к своей жене. Баскетболист сопроводил сообщение флагами сборной Франции.

Де Коло присоединился к «Фенербахче» в 2019 году после 5 сезонов в составе ЦСКА. В чемпионате Евролиги-2020/2021 34-летний французский защитник провёл 32 матча, набирая в среднем 15,8 очка и 3,9 передачи за 27,5 минуты на площадке при точности 58,5% двухочковых и 40,3% трёхочковых бросков. Де Коло помог «Фенербахче» выйти в плей-офф Евролиги, где команда всухую уступила в серии с ЦСКА (0-3). В чемпионате Турции «Фенербахче» проиграл в финальной серии с «Анадолу Эфес» (0-3).