Гомельский назвал игрока, который разочаровывает главного тренера ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский рассказал, что Джоэл Боломбой сейчас разочаровывает главного тренера московского ЦСКА Димитриса Итудиса. Гомельский отметил, что армейцы вынуждены были подписать Кеннета Фарида именно из-за неудачной игры Боломбоя.



«Доверие тренера надо оправдывать. Джоэл Боломбой разочаровывает тренера Итудиса своей игрой, своими тактическими ошибками. Именно по этой причине ЦСКА подписал Фарида на то время, пока Милутинов восстанавливается после травмы. Надеюсь, что такой шаг будет полезен команде и заставит Боломбоя восстанавливать тренерское доверие в условиях сильной конкуренции», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Ранее Гомельский оценил переход Кеннета Фарида в ЦСКА.

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