Майкл Джордан назвал самые многообещающие команды сезона НБА

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Майкл Джордан поделился мнением о фаворитах нового сезона НБА.
«Будет трудно нокаутировать «Милуоки». Но я убеждён, что если ты чемпион, кто-то должен сбросить тебя с пьедестала. В Восточной конференции есть «Бруклин», изменения произошли в «Майами». Кроме того, обновился и «Чикаго». Думаю, «Буллз» смогут навязать борьбу на Востоке. Должны вернуться «Лейкерс», как и «Клипперс».
Тот, кто останется здоровым, кто сможет лучше бороться с коронавирусом, имеет наилучшие шансы. Оставаться здоровым — это самая важная вещь сейчас», — сказал Джордан в эфире Today.
Ранее легенда НБА, член Зала славы баскетбола Рик Бэрри заявил, что его бесит, когда Джордана или Леброна Джеймса называют величайшими в истории.
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