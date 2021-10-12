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Майкл Джордан назвал самые многообещающие команды сезона НБА

Майкл Джордан назвал самые многообещающие команды сезона НБА
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Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Майкл Джордан поделился мнением о фаворитах нового сезона НБА.

«Будет трудно нокаутировать «Милуоки». Но я убеждён, что если ты чемпион, кто-то должен сбросить тебя с пьедестала. В Восточной конференции есть «Бруклин», изменения произошли в «Майами». Кроме того, обновился и «Чикаго». Думаю, «Буллз» смогут навязать борьбу на Востоке. Должны вернуться «Лейкерс», как и «Клипперс».

Тот, кто останется здоровым, кто сможет лучше бороться с коронавирусом, имеет наилучшие шансы. Оставаться здоровым — это самая важная вещь сейчас», — сказал Джордан в эфире Today.

Ранее легенда НБА, член Зала славы баскетбола Рик Бэрри заявил, что его бесит, когда Джордана или Леброна Джеймса называют величайшими в истории.

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