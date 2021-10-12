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Паскуаль показывал «козу», Бистрович поддержал армейцев. Фото победы ЦСКА над «Зенитом»

Паскуаль показывал «козу», Бистрович поддержал армейцев. Фото победы ЦСКА над «Зенитом»
ЦСКА обыграл «Зенит» в Евролиге
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ЦСКА одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги с «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 77:67 (21:14, 15:17, 23:21, 18:15) в пользу подопечных Димитриса Итудиса.

Армейцы захватили преимущество уже в первой четверти и уходили на вторую десятиминутку с перевесом в семь очков. Следующие десять минут проходили в равной борьбе, в которой немного точнее оказались баскетболисты клуба из Санкт-Петербурга.

Не изменился характер матча и в третьей четверти. А вот заключительные десять минут красно-синие провели куда более увереннее, доводя преимущество по ходу встречи до 13 очков.

В составе победителей больше всего очков на счету Торнике Шенгелии (33). У гостей чаще всех кольцо соперников поражал Джордан Лойд (19).

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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