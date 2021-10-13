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Кристиян Бистрович назвал любимого игрока в баскетбольном ЦСКА

Кристиян Бистрович назвал любимого игрока в баскетбольном ЦСКА
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Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал о любимом баскетболиста ЦСКА, а также высказался об эмоциях от просмотра баскетбольного матча.

«У всех армейцев любимый игрок — капитан Никита Курбанов. У меня тоже.

Можно ли сравнить по эмоциям баскетбольный матч ЦСКА — «Зенит» с футболом? Да, конечно, просто в баскетболе играешь чуть чаще: каждые два-три дня. В футболе тоже такое бывает, когда к играм чемпионата прибавляется участие в еврокубках. Баскетбол почти так же популярен, как футбол. Почти нету разницы», — приводит слова Бистровича «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 12 октября, ЦСКА встречался с «Зенитом». Со счётом 77:67 победу праздновали подопечные Димитриса Итудиса.

Ранее Итудис прокомментировал результат матча.

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