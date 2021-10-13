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Джей Ар Смит наступил на улей и был ужален пчёлами во время турнира по гольфу

Джей Ар Смит наступил на улей и был ужален пчёлами во время турнира по гольфу
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Бывший баскетболист Джей Ар Смит попал в неприятное происшествие во время университетского турнира по гольфу. Как сообщает Fadeaway World, во время перехода на 12-ю лунку двукратный чемпион НБА случайно наступил на улей и был ужален пчёлами. Экс-баскетболисту пришлось обратиться за медицинской помощью из-за сильной боли.

Посмотреть фото можно в «твиттере» журналиста Мэтта Пейджа.

Возможно, именно из-за данного неудачного происшествия Смит показал посредственный результат в турнире Phoenix Invitational: 12-83 в первом раунде и 7-78 во втором.

36-летний Джей Ар Смит завершил карьеру игрока в 2020 году после того, как не сумел найти себе новую команду. Сейчас бывший баскетболист проходит обучение в университете Северной Каролины A&T и параллельно представляет учебное заведение в чемпионате NCAA по гольфу.

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