Джей Ар Смит наступил на улей и был ужален пчёлами во время турнира по гольфу

Бывший баскетболист Джей Ар Смит попал в неприятное происшествие во время университетского турнира по гольфу. Как сообщает Fadeaway World, во время перехода на 12-ю лунку двукратный чемпион НБА случайно наступил на улей и был ужален пчёлами. Экс-баскетболисту пришлось обратиться за медицинской помощью из-за сильной боли.

Посмотреть фото можно в «твиттере» журналиста Мэтта Пейджа.

Возможно, именно из-за данного неудачного происшествия Смит показал посредственный результат в турнире Phoenix Invitational: 12-83 в первом раунде и 7-78 во втором.



36-летний Джей Ар Смит завершил карьеру игрока в 2020 году после того, как не сумел найти себе новую команду. Сейчас бывший баскетболист проходит обучение в университете Северной Каролины A&T и параллельно представляет учебное заведение в чемпионате NCAA по гольфу.