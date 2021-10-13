Деандре Эйтон высказался о том, что ему не дали желаемый контракт на $ 207 млн

Центрфорвард «Финикс Санз» Деандре Эйтон прокомментировал тот факт, что клуб не предлагает ему максимальное продление контракта на $ 207 млн. Переговоры 23-летнего баскетболиста по новому контракту пока зашли в тупик.



«Я люблю «Финикс», но очень разочарован, что мы никак не можем договориться. Нам не хватило всего двух побед для триумфа в чемпионате. Я просто хочу, чтобы меня уважали. Чтобы меня уважали так, как уважают моих коллег в других клубах.



Пусть этот вопрос решают профессионалы, а я буду заниматься тем, что умею. Отношения, которые у меня сложились в этой команде, никогда не изменятся. Нужно продолжать работать. Перед нами стоит задача, которая не меняется», — приводит слова Эйтона Arizona Sports.

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