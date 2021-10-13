Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Деандре Эйтон высказался о том, что ему не дали желаемый контракт на $ 207 млн

Деандре Эйтон высказался о том, что ему не дали желаемый контракт на $ 207 млн
Комментарии

Центрфорвард «Финикс Санз» Деандре Эйтон прокомментировал тот факт, что клуб не предлагает ему максимальное продление контракта на $ 207 млн. Переговоры 23-летнего баскетболиста по новому контракту пока зашли в тупик.

«Я люблю «Финикс», но очень разочарован, что мы никак не можем договориться. Нам не хватило всего двух побед для триумфа в чемпионате. Я просто хочу, чтобы меня уважали. Чтобы меня уважали так, как уважают моих коллег в других клубах.

Пусть этот вопрос решают профессионалы, а я буду заниматься тем, что умею. Отношения, которые у меня сложились в этой команде, никогда не изменятся. Нужно продолжать работать. Перед нами стоит задача, которая не меняется», — приводит слова Эйтона Arizona Sports.

Новость по теме
Крис Пол отреагировал на то, что Деандре Эйтон требует контракт на $ 207 млн
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021