Политик: Мэджик играл со СПИДом. Ирвингу запрещают играть без прививки от коронавируса

Известный политик республиканской партии США Лаверн Спайсер раскритиковала сложившуюся ситуацию с Кайри Ирвингом. Клуб «Бруклин Нетс» отстранил своего звёздного игрока и не вернёт его в команду до тех пор, пока он не сделает себе прививку от коронавируса.



Напомним, даже без отстранения Ирвинг не смог бы принимать участия в домашних матчах «Нетс», поскольку отказался от вакцинации.



«Мэджику Джонсону позволяли играть в баскетбол с подтверждённым СПИДом. Ирвингу запрещают играть без прививки от коронавируса», — написала Спайсер в «Твиттере».



Напомним, 7 ноября 1991 года Мэджик Джонсон собрал пресс-конференцию и объявил, что заразился ВИЧ. После этого игрок решил завершить карьеру, но позже вернулся на паркет.