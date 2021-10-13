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Политик: Мэджик играл со СПИДом. Ирвингу запрещают играть без прививки от коронавируса

Политик: Мэджик играл со СПИДом. Ирвингу запрещают играть без прививки от коронавируса
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Известный политик республиканской партии США Лаверн Спайсер раскритиковала сложившуюся ситуацию с Кайри Ирвингом. Клуб «Бруклин Нетс» отстранил своего звёздного игрока и не вернёт его в команду до тех пор, пока он не сделает себе прививку от коронавируса.

Напомним, даже без отстранения Ирвинг не смог бы принимать участия в домашних матчах «Нетс», поскольку отказался от вакцинации.

«Мэджику Джонсону позволяли играть в баскетбол с подтверждённым СПИДом. Ирвингу запрещают играть без прививки от коронавируса», — написала Спайсер в «Твиттере».

Напомним, 7 ноября 1991 года Мэджик Джонсон собрал пресс-конференцию и объявил, что заразился ВИЧ. После этого игрок решил завершить карьеру, но позже вернулся на паркет.

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