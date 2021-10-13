Политик: Мэджик играл со СПИДом. Ирвингу запрещают играть без прививки от коронавируса
Поделиться
Известный политик республиканской партии США Лаверн Спайсер раскритиковала сложившуюся ситуацию с Кайри Ирвингом. Клуб «Бруклин Нетс» отстранил своего звёздного игрока и не вернёт его в команду до тех пор, пока он не сделает себе прививку от коронавируса.
Напомним, даже без отстранения Ирвинг не смог бы принимать участия в домашних матчах «Нетс», поскольку отказался от вакцинации.
«Мэджику Джонсону позволяли играть в баскетбол с подтверждённым СПИДом. Ирвингу запрещают играть без прививки от коронавируса», — написала Спайсер в «Твиттере».
Напомним, 7 ноября 1991 года Мэджик Джонсон собрал пресс-конференцию и объявил, что заразился ВИЧ. После этого игрок решил завершить карьеру, но позже вернулся на паркет.
Комментарии
- 13 октября 2021
-
21:52
-
20:39
-
19:58
-
18:26
-
18:11
-
17:23
-
16:00
-
14:00
-
13:15
-
12:13
-
11:16
-
10:12
-
09:11
-
08:44
-
08:37
-
01:10
-
00:18
- 12 октября 2021
-
23:34
-
23:22
-
23:13
-
22:46
-
22:41
-
22:35
-
21:56
-
21:09
-
21:02
-
20:58
-
20:02
-
19:20
-
18:46
-
17:48
-
16:35
-
15:45
-
14:42
-
13:25
Партнерский контент