Джеймс Харден резко отреагировал на вопрос о Кайри Ирвинге

Звезда «Бруклин Нетс» Джеймс Харден прокомментировал отстранение Кайри Ирвинга. Руководство «Нетс» не вернёт Ирвинга в команду до тех пор, пока он не сделает себе прививку от коронавируса.



«Мы должны сконцентрироваться на игроках, которые сейчас есть в нашем составе, усердно работая каждый день. Это всё, что зависит от нас. Наша главная задача сейчас – это становиться лучше с каждым днём и хорошо готовиться к матчам.



Мы все вместе обсуждали вопрос с Ирвингом, но итоговое решение было за руководством. У меня нет права голоса, поэтому я могу только высказать своё мнение. Мы должны продолжать двигаться вперёд», – рассказал Харден на пресс-конференции.



На вопрос, общался ли он с Ирвингом после его отстранения, Харден отреагировал резко, сказав, что не говорил с Кайри.

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