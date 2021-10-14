Джеймс Харден резко отреагировал на вопрос о Кайри Ирвинге

Звезда «Бруклин Нетс» Джеймс Харден прокомментировал отстранение Кайри Ирвинга. Руководство «Нетс» не вернёт Ирвинга в команду до тех пор, пока он не сделает себе прививку от коронавируса.
«Мы должны сконцентрироваться на игроках, которые сейчас есть в нашем составе, усердно работая каждый день. Это всё, что зависит от нас. Наша главная задача сейчас – это становиться лучше с каждым днём и хорошо готовиться к матчам.
Мы все вместе обсуждали вопрос с Ирвингом, но итоговое решение было за руководством. У меня нет права голоса, поэтому я могу только высказать своё мнение. Мы должны продолжать двигаться вперёд», – рассказал Харден на пресс-конференции.
На вопрос, общался ли он с Ирвингом после его отстранения, Харден отреагировал резко, сказав, что не говорил с Кайри.
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