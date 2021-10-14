Кайри Ирвинг не сдержал обещания по вакцинации, которое дал владельцу «Бруклина»

Журналист ESPN Брайан Уиндхорст рассказал о встрече игрока «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга с владельцем клуба по поводу вакцинации.
«Это правило было принято мэром Нью-Йорка. На тот момент в «Никс» и «Нетс» было несколько игроков, которые не были привиты. Все работали над этим несколько недель. Все игроки «Никс» и «Нетс» сделали прививки к началу тренировочного лагеря, кроме Кайри. Он заверил, что это не станет проблемой. Ирвинг смог провести тренировочный лагерь, а затем у него была встреча в доме владельца Джо Цая в Ла-Джолле. Джо Цай очень открыто выступает за вакцинацию. Он пригласил Кайри к себе домой и дал понять, что тот должен сделать прививку. Кайри вернулся в Нью-Йорк и ничего не сделал. После ещё нескольких предупреждений Бруклин принял решение его отчислить», — приводит слова журналиста Fadeaway World.
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