В «Филадельфии» сильно удивились, когда Бен Симмонс вернулся в команду

Австралийский баскетболист Бен Симмонс пришёл на арену Веллс-Фарго-центр, не предупредив никого из руководителей «Филадельфии Сиксерс». Это стало большой неожиданностью для сотрудников клуба, сообщает ESPN.
Напомним, Симмонс пропустил первые две недели тренировочного лагеря и выставил клубу обменный запрос. Австралийский баскетболист ранее не собирался возвращаться в Филадельфию, но в последнее время позиция изменилась. Сообщалось, что Симмонс, из зарплаты которого было вычтено более $ 1 млн, ощутил последствия штрафов клуба за каждый пропущенный матч в предсезонке. Агент игрока Рич Пол начал вести переговоры с фронт-офисом «Сиксерс» о возвращении клиента в команду. Пока остаётся неясным, будет ли австралиец выходить на площадку в составе «Сиксерс» в ближайшее время.
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