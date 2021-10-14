Эксперт — о поведении Кайри Ирвинга: это самое тупое, что я видел в НБА за всё время

Известный баскетбольный эксперт Стивен Эй Смит прокомментировал отказ Кайри Ирвинга от вакцинации против коронавируса. Напомним, из-за своего решения звезда «Бруклин Нетс», скорее всего, пропустит весь сезон НБА.



«Я освещаю НБА почти 25 лет и это самое тупое, что я видел. У тебя проблема с вакцинацией и из-за этого ты ставишь под сомнение чемпионские амбиции клуба? Это ты содействовал переходу Дюранта и Хардена. И готов поставить всё под удар, потому что хочешь привлечь внимание к «угнетённым»? Думаешь, твоё исчезновение из баскетбола поможет? И кто вообще будет интересоваться твоим мнением, если ты даже рабочие обязательства выполнить не можешь?



Кайри смотрится лицемерным и ненадёжным. Ты будешь сидеть в сторонке и не играть из-за прививки, к которой, если верить сообщениям инсайдеров, у тебя нет вопросов? Считаю Кайри умным, но слишком самодовольным парнем», – написал Эй Смит в «Твиттере».