Скандалист потеряет $ 202 млн. «Бруклин» не стал церемониться с Кайри Ирвингом

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг отстранён от тренировок и матчей команды из-за отказа вакцинироваться. «Нетс» приняли сложное, но при этом здравое решение в начале недели.

«В процессе принятия каждый сказал своё слово. На подобные решения требуется время. Это непростое решение. Но, как мне кажется, в нем есть здравый смысл и оно вносит для всех полную ясность.

Мы будем двигаться дальше. Если что-то изменится и Кайри сможет вернуться… Это будет невероятно. Ситуация, когда игрок то появлялся, то исчезал, была трудной. Сейчас же внесена ясность, мы можем сосредоточиться на текущем моменте и двигаться вперёд», – заявил главный тренер «Нетс» Стив Нэш.

После новости об отстранении Ирвинга стали известны некоторые новые подробности по поводу сложившейся ситуации.

«Многочисленные источники, имеющие непосредственную информацию о решении Ирвинга, сообщили The Athletic, что Кайри не выступает против вакцинации. Его позиция следующая — он расстроен, поскольку люди теряют работу из-за требований о вакцинации. Ирвинг объяснил это своим одноклубникам. Для него это более серьёзная борьба, чем игра на площадке. Кайри бросает вызов контролю над обществом и средствами к существованию людей. Ирвинг способен принять это решение, учитывая его текущую жизненную позицию. По данным одного из источников, Кайри хочет быть предводителем тех, у кого нет голоса», – отметил инсайдер Шэмс Чарания.

Решение по Ирвингу принимали владелец «Нетс» Джозеф Цай и генеральный менеджер Шон Маркс. Выслушивались мнения звёзд клуба Кевина Дюранта и Джеймса Хардена, а также главного тренера Стива Нэша. Кажется, что Кайри просто всем надоел. Даже близкому другу Дюранту, который, по сути, покинул «Голден Стэйт Уорриорз» в межсезонье-2019 ради возможности объединиться с Кайри.

Кевин пока не даёт резких комментариев в адрес Кайри. Чего не скажешь о Хардене. Похоже, Джеймс устал делать вид, что всё в порядке.

«Мы должны сосредоточить своё внимание на игроках, которые сейчас есть в составе. Нужно усердно работать каждый день. Это всё, что зависит от нас. Наша главная цель сейчас – становиться лучше с каждым днём и готовиться к матчам. Мы обсуждали этот вопрос, но итоговое решение было за руководством. Мой голос не был решающим, но я могу высказать своё мнение. Мы должны продолжать двигаться вперёд. Общался ли я с Ирвингом после отстранения? Нет, не общался», — резко ответил Харден.

На самом деле «Бруклин» проявил железное терпение в отношении Кайри. Ещё в прошлом сезоне «Нетс» простили выходки разыгрывающего с самовольным отъездом из расположения клуба. На любые причуды баскетболиста закрывались глаза, в том числе на бойкот государственного гимна США и попытку сорвать рестарт сезона-2019/2020, когда Кайри на фоне ситуации с Джорджем Флойдом и движением BLM собрал вокруг себя группу единомышленников, не желающих выходить на площадку. Тогда к Кайри относились ещё более-менее нормально, но никакого плана «заговорщикам» Ирвинг не предложил. В конечном счёте сезон был благополучно доигран.

Ирвинг давно потерял репутацию здравомыслящего человека. Дело даже не в том, что разыгрывающий является сторонником теории плоской Земли. Началось всё с конфликта с Леброном Джеймсом в «Кливленд Кавальерс», продолжилось «токсичным» влиянием на раздевалку «Бостон Селтикс» и скандалами в «Бруклине». Долгое время талант Ирвинга-баскетболиста перевешивал деструктивное поведение за пределами площадки. Хотя на месте Кайри какой-то средний ролевой игрок уже давно вылетел бы из НБА.

В первую очередь, Ирвинг не ощущал финансовых последствий своих неоднозначных действий. Кайри платили десятки миллионов долларов. «Бруклин» надеялся, что в решающий момент разыгрывающий выйдет на площадку и станет полноценной частью «Большого трио» с Харденом и Дюрантом, поможет команде выиграть титул чемпиона НБА. В прошлом сезоне Кайри сыграл в плей-офф, но получил травму в серии второго раунда с «Милуоки Бакс» (3-4). Были проблемы со здоровьем и у Хардена. В этом году «Нетс» резонно рассчитывали на то, что в ключевой момент сценарий с травмами лидеров не повторится и «Большое трио» будет здоровым. Однако Кайри всё пустил под откос.

Теперь звёздный баскетболист наконец-то почувствует последствия своего поведения в финансовом плане. Кайри ждёт штраф $ 16 млн за пропуск всех домашних матчей в связи с нарушением протоколов по безопасности. Кроме того, «Бруклин» отказался от идеи продлевать с ним контракт.

«Ирвинг готов пожертвовать 16 миллионами от зарплаты за следующий сезон, а также 186 миллионами в качестве продления, которые больше ему не предлагаются», – сказал инсайдер Шэмс Чарания.

То есть Ирвинг согласен потерять в общей сложности $ 202 млн. Ради чего? Кайри наконец-то выступил с заявлением по поводу сложившейся ситуации, записав короткое видео. Аргументы так себе.

«Завершение карьеры? Я не думаю, что мне придётся оставить баскетбол из-за этого. Не верьте ничему из этой ерунды. Как и всему что до сих пор говорилось обо мне, поскольку у меня пока не было возможности подняться на подиум и выступить от своего имени. Все эти люди говорят все эти вещи о том, что со мной происходит. Это неправда. Обратите внимание на то, что происходит в реальном мире. Люди теряют работу из-за этих предписаний по коронавирусу. Люди вынуждены делать выбор, когда на кону стоят их собственные жизни. Я уважаю этих людей и хочу им помочь.

Я понимаю, что есть финансовые последствия, мне этого не хочется. Но реальность такова, что для присутствия в Нью-Йорке, присутствия в команде я должен быть вакцинирован. Я решил не делать прививку, это мой выбор. Хочу попросить вас всех уважать этот выбор.

Я продолжу поддерживать форму, я буду готов к игре, буду готов присоединиться к товарищам по команде, быть частью всего этого. Вся эта история не связана с политикой, не связана с НБА, не связана с организацией «Нетс». Это связано с моей жизнью и моим выбором», — сказал Ирвинг.

Непонятно, как бойкот Ирвинга поможет тем, кто терпит ограничения в связи с пандемией коронавируса. Не лучше ли выйти на площадку, а на заработанные средства создать фонд помощи нуждающимся? Это была бы по-настоящему сильная позиция. Тем более, что Ирвинг ничего не имеет против вакцинации как таковой. Он лишь стоит на защите других людей, которые сталкиваются с ограничениями из-за необходимости соблюдать строгие антикоронавирусные меры. По данным инсайдера Брайана Уиндхорста, Кайри приезжал в особняк владельца «Нетс» Джозефа Цая и пообещал тому сделать прививку. Якобы это вообще не будет проблемой. Тренировочный лагерь начался, а Кайри не сдержал слово. И вот тогда Цай и Маркс окончательно потеряли терпение.

«Звезда на полставки» «Бруклину» не нужна. Ни один другой клуб НБА тоже не захочет иметь дело с Кайри. Даже «Филадельфия», которой нужно обменять нежелающего играть в команде Бена Симмонса. Похоже, Кайри Ирвинг заканчивается как баскетболист НБА. В сезоне-2021/2022 Кайри должен получить 35 млн долларов, из которых как минимум 16 млн будет вычтено в виде штрафов за нарушение коронавирусных протоколов.

В межсезонье-2022 Ирвинг может активировать опцию игрока, которая обеспечит ему ещё 36,65 млн долларов. Наверняка так и сделает, если совсем не потерял связь с реальностью. На этом всё. Контракт истекает. Летом 2023 года Ирвинг становится свободным агентом. С трудом верится, что кто-то предложит ему крупный контракт или вообще рискнёт подписать даже на минимальную зарплату. Практика показывает, что с течением времени Ирвинг только ухудшает свою репутацию, а не восстанавливает её.