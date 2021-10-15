Гомельский назвал сильнейшего игрока НБА. Это не Леброн Джеймс и Кевин Дюрант

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о самом сильном игроке Национальной баскетбольной ассоциации в настоящее время.

Кто сейчас сильнейший в НБА: Леброн Джеймс или Кевин Дюрант? Ни тот ни другой. Сильнейшим является Яннис Адетокунбо», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Яннис был признан MVP финала НБА минувшего сезона. Адетокунбо в 6-м матче с «Финикс Санз» набрал 50 очков и сделал 14 подборов, став самым результативным игроком матча.



Не так давно сообщалось, что Леброн за год нарастил больше подписчиков, чем Адетокунбо, Дюрант ещё многие суперзвёзды Национальной баскетбольной ассоциации вместе взятые.

Ранее Гомельский оценил целесообразность расставания ЦСКА с Дэрраном Хиллиардом.