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Названы сроки восстановления получившего травму форварда ЦСКА Торнике Шенгелии

Названы сроки восстановления получившего травму форварда ЦСКА Торнике Шенгелии
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Тяжёлый форвард ЦСКА Торнике Шенгелия, получивший травму плеча, будет вынужден пропустить порядка двух месяцев. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

«Торнике пропустит не менее двух месяцев. Шенгелия выбыл из строя на длительный срок из-за травмы правого плечевого сустава», — сообщается в «Твиттере» ЦСКА.

Напомним, Шенгелия почувствовал боль в плече сразу после матча регулярного чемпионата Евролиги с «Зенитом». В той встрече красно-синие одержали победу со счётом 77:67.

Шенгелия – капитан сборной Грузии. До перехода в ЦСКА прошлым летом он шесть лет играл за «Басконию» и помог выиграть чемпионат Испании – 2020 впервые за десять лет. До «Басконии» Торнике выступал за «Бруклин Нетс» и «Чикаго Буллз».

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