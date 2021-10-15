Названы сроки восстановления получившего травму форварда ЦСКА Торнике Шенгелии
Поделиться
Тяжёлый форвард ЦСКА Торнике Шенгелия, получивший травму плеча, будет вынужден пропустить порядка двух месяцев. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
«Торнике пропустит не менее двух месяцев. Шенгелия выбыл из строя на длительный срок из-за травмы правого плечевого сустава», — сообщается в «Твиттере» ЦСКА.
Напомним, Шенгелия почувствовал боль в плече сразу после матча регулярного чемпионата Евролиги с «Зенитом». В той встрече красно-синие одержали победу со счётом 77:67.
Шенгелия – капитан сборной Грузии. До перехода в ЦСКА прошлым летом он шесть лет играл за «Басконию» и помог выиграть чемпионат Испании – 2020 впервые за десять лет. До «Басконии» Торнике выступал за «Бруклин Нетс» и «Чикаго Буллз».
Новость по темеЦСКА потерял Торнике Шенгелию из-за травмы
Комментарии
- 15 октября 2021
-
16:15
-
15:50
-
14:51
-
14:00
-
13:16
-
11:55
-
10:35
-
09:24
-
08:40
-
08:34
-
08:24
-
00:03
- 14 октября 2021
-
23:24
-
22:58
-
22:26
-
22:04
-
21:25
-
20:56
-
19:40
-
18:58
-
17:55
-
16:47
-
16:04
-
15:22
-
15:08
-
14:51
-
14:41
-
14:19
-
12:59
-
11:56
-
10:56
-
09:37
-
09:13
-
08:55
-
08:49
Партнерский контент