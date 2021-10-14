ЦСКА потерял Торнике Шенгелию из-за травмы

Тяжелый форвард ЦСКА Торнике Шенгелия получил травму плеча, сообщил клуб на официальном сайте.



Сразу после матча регулярного чемпионата Евролиги с «Зенитом» Шенгелия почувствовал боль в плече. Он проходит необходимые обследования в GMS Clinic и не сможет помочь команде в ближайших матчах. Также вне игры остаются травмированные Никола Милутинов (колено) и Марюс Григонис (спина), которые занимаются реабилитацией и индивидуальной работой. В распоряжении тренеров пока нет и новичка Кеннета Фарида – он должен прилететь из США в ближайшие дни.

«К сожалению, случается всякое. Надеемся на лучшее (по поводу травмы Шенгелии). У Токо болело плечо, мы не хотим рисковать, он пройдет тестирование. Сегодня он чувствовал себя лучше, но не до уровня, необходимого для жесткой игры. «Звезда» действует на уровне фола, соперники очень агрессивны на обеих половинах площадки. У них уже есть две победы: одна – на выезде, одна – дома, выездная игра с «Фенербахче» тоже была равной. В целом это очень серьёзный противник», — заявил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис перед пятничным матчем Евролиги с «Црвеной Звездой».