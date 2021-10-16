Джерри Уэст назвал игрока, которого невозможно сдержать в атаке

Легендарный баскетболист, экс-игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Джерри Уэст поделился мнением об игроке, опекать которого для защитников крайне сложно.



«Кевин Дюран! Чёрт возьми, я видел его в «Голден Стэйт». Когда я был там, он был одной из самых приятных личностей, и к тому же этот парень — настоящий профессионал, я люблю его. Многие его не понимают из-за его личности — он тихий парень, но чёрт возьми, он просто потрясающий, и он просто идеальный товарищ по команде: он может классно отдавать мяч, играть на подборах, здорово защищаться, играть в нападении. Его просто невозможно сдержать в атаке», — сказал Уэст в интервью.



Дюрант перешёл в «Бруклин» в 2019 году, но пропустил первый сезон из-за травмы ахилла. В сезоне-2020/2021 Кевин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 26,9 очка, 7,1 подбора, 5,5 передачи, 0,7 перехвата и 1,3 блок-шота.

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