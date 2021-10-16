Реджи Миллер объяснил, как введение новых правил НБА скажется на Джеймсе Хардене

Бывшая звезда НБА Реджи Миллер рассказал, как новые правила, которые НБА приняла в межсезонье, отразятся на игре защитника «Бруклин Нетс» Джеймса Хардена. Цель новых поправок является исключение неестественных движений игроков, направленных на возникновения контакта с оппонентом.



«Игроки будут к ним приспосабливаться. Хардену придётся адаптироваться. Ему нужно будет учиться», — приводятся слова Миллера на странице Brandon “Scoop B” Robinson в «Твиттере».



В новых правилах, в частности, особое внимание уделят движению, когда за счёт ложного манёвра соперник провоцируется на то, чтобы совершить прыжок с целью заблокировать бросок, после чего попадается на контакт с бросавшим. Судьи в таких случаях вынуждены назначать штрафные броски.

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