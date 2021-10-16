Бен Симмонс мог прибегнуть к обману, чтобы пропустить решающую игру плей-офф

Некоторые представители «Филадельфии Сиксерс» полагают, что разыгрывающий команды Бен Симмонс мог лгать, когда говорил о возможном контакта с заражённым сотрудником клуба, чтобы не участвовать в 7-м матче полуфинала Восточной конференции с клубом «Атлант Хоукс». Об этом рассказала инсайдер ESPN US Рамона Шелберн.

Утром, менее чем за 10 часов до матча, Симмонс отправил текстовое сообщение своему брату и нескольким товарищам по команде, где дал понять, что ему не разрешают играть.

Бена не мог участвовать в предматчевой разминке из-за потенциального контакта с массажисткой команды, чей тест не показывал точный результат. Симмонс оказался единственным игроком команды, который сказал, что контактировал с массажисткой тем утром.

Однако, согласно многочисленным источникам, многие в «Сиксерс» сомневаются, что Симмонс действительно виделся с массажисткой, и подозревают, что игрок лишь старался пропустить матч.

В 5-м и 6-м матчах Бен сделал в общей сложности 10 бросков, а также смазал 16 из 23 последних штрафных. Позже результаты тестов массажистки и Симмонса показали отрицательный результат, и игрок был допущен к встрече. «Филадельфия» решающий матч проиграла — Бен тогда набрал всего пять очков.