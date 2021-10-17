Леброн назвал молодого игрока, на которого возлагает большие надежды в предстоящем сезоне

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высоко оценил перспективы своего партнёра по команде Остина Ривза.
«Он является игроком НБА и имеет всё для игры на таком уровне. Я смотрел много роликов с его участием, когда мы подписывали с ним контракт, и могу сказать, что его рост, умение бросать, передачи… Этот парень с очень высоким IQ, а ещё он очень заряжен на борьбу», — цитирует Джеймса The Sports Rush.
Напомним, Остин Ривз, вошедший в этом году в первую символическую сборную конференции Big 12 в NCAA, не был выбран на драфте-2021, однако практически сразу после драфта НБА стал игроком «Лейкерс». В августе Ривз провёл пять матчей за «озёрников» в Летней лиге, после чего клуб принял решение заключить с 23-летним Ривзом полноценный контракт.
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